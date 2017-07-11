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مرصد الإفتاء: عدم اختيار خليفة للبغدادي يؤكد الصراع على زعامة "داعش"

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء: عدم اختيار خليفة للبغدادي يؤكد الصراع على زعامة "داعش"

02:24 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

ابو بكر البغدادي

كتب- محمود مصطفى:

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن تأخر تسمية خليفة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" في التنظيم ما هو إلا مؤشر قوي على وجود صراع على زعامة التنظيم الإرهابي، وسعي قادة التنظيم إلى رأب هذا الصدع والتحرك بسرعة نحو تقديم الزعيم الجديد للتنظيم إلى العالم وإلى المقاتلين التابعين لـ"داعش" في مختلف الولايات والمناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأشار المرصد - فى بيان له اليوم الثلاثاء - إلى اعتراف تنظيم "داعش" الإرهابي بمقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، وذلك في بيان مقتضب عبر أذرعه الإعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، حيث ذكر قرب إعلان اسم خليفته الجديد، ودعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه الثبات في معاقل دولة الخلافة وعدم الانجرار وراء الفتن، حسب ما جاء في البيان.

وتابع المرصد أن اعتراف التنظيم بمقتل البغدادي جاء بعد أيام من تأكيد المرصد لخبر مقتله، وذلك بعد تحليل المؤشرات والسياقات المتعددة التي أشارت كلها إلى مقتل البغدادي، ومحاولة التنظيم إخفاء الخبر للحفاظ على الروح المعنوية لعناصره الإرهابية ومنع ظهور الانشقاقات والاضطرابات داخل التنظيم، إلا أن التنظيم قد اعترف أخيرًا بمقتله وقرب الإعلان عن خليفته.

ورجَّح مرصد دار الإفتاء انتقال الخليفة الجديد للتنظيم إلى إحدى المناطق المرشحة لتكون معقلًا جديدًا بعد سقوط الرقة والموصل، والاحتمال الأدنى ترجيحًا هو الانتقال إلى أفغانستان أو جنوب الفلبين، وذلك بعد تزايد نشاط التنظيم في تلك المناطق ودعوة بعض قادة التنظيم العناصر الراغبة في الانضمام إلى التنظيم إلى الذهاب الفلبين بدلًا من سوريا.

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