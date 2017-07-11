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علم أنها ما زالت على ذمة طليقها.. حبس زوج "حرق" زوجته في الشرقية

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مصراوي Masrawy

علم أنها ما زالت على ذمة طليقها.. حبس زوج "حرق" زوجته في الشرقية

02:24 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران في زوجته، بعدما اكتشف خداعها له وأنها ما زالت على ذمة طليقها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي للمدعوة "أمل. ع. ف، 39 عامًا"، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة "النحال" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابة بحروق في بطنها من الدرجة الثالثة.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الواقعة "وحيد. الـ، 37 عامًا"، عامل، (متزوج بعقد عرفي منذ 6 أشهر من المصابة)، وأنه أقدم على إشعال النيران فيها؛ بعدما اكتشف بالصدفة أنها خدعته حينما أخبرتها بأنها مُطلقة.

وأشار المتهم، في التحقيقات أمام النيابة العامة، إلى أن المصابة أخبرته بأنها مُطلقة ولديها 5 أطفال، فقام بالزواج منها بعقد عرفي منذ 6 أشهر، إلا أنه بعد فترة اكتشف من أحد أصدقائه أنها ما تزال على ذمة زوجها الأول، وأنه محبوس على ذمة إحدى القضايا الجنائية، فأشعل النيران فيها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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