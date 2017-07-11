معلومات الوزراء: لا صحة لانتهاء صلاحية الأرز الهندي

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نُشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بانتهاء صلاحية الأرز الهندي الذى يصرف ضمن مخصصات البطاقات التموينية.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الأرز الهندي صحي وأمن وصلاحيته سارية وصالح للاستخدام الأدمي حيث يتم تعبئته داخل البلاد بكميات تصل إلى 75 ألف طن أرز يتم توزيع كميات منه على المنافذ التموينية لصرفها ضمن مقررات البطاقات التموينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرز الهندي والبلدي يتم صرفهما لأصحاب البطاقات التموينية من خلال محال البقالة، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية بسعر 650 قرشًا لكيلو الأرز الهندي.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية.