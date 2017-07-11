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وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران ويشيد بقسم الجهاز الهضمي

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مصراوي Masrawy

وزير الطيران يتفقد مستشفى للطيران ويشيد بقسم الجهاز الهضمي

02:17 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران ويشيد بقسم الجهاز الهضمي

كتب- طه عبيد:

تفقد شريف فتحي وزير الطيران المدني، الثلاثاء، مستشفى مصر للطيران، وتابع العمل مختلف الأقسام.

والتقى فتحي بعدد من الأطباء بمختلف الأقسام، وكذلك المرضى من مختلف الشركات التابعة للوزارة.

وشاهد الوزير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث أثنى علي أداء الأطقم من أطباء وممرضين.

حرص شريف، خلال تفقده المستشفى، علي زيارة قسم الجهاز الهضمي، وأمضى فيه بعض الوقت للتعرف علي الأساليب العلاجية الجديدة لعلاج المرئ.

وأكد الوزير أن هناك نجاحات تتم داخل القسم في علاج المرضي باستخدام طريقتين حديثتين.

وقال فتحي في تصريحات صحفية إن الوزارة توفر للمستشفى كل الخدمات والأجهزة المطلوبة، وقال إن المستشفى تابعة لأحدي شركات مصر للطيران، وحققت أرباحا هذا العام من خلال الخدمات التي يتم تقديمها.

وقال وزير الطيران إنها سوف تشهد تطورا كبيرا خلال الفترات القادمة.

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