أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

باريس سان جيرمان يسعى لخطف ألفيس من السيتي

Google+ Print
باريس سان جيرمان يسعى لخطف ألفيس من السيتي باريس سان جيرمان يسعى لخطف ألفيس من السيتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل بقوة في صفقة البرازيلي داني ألفيس، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد الدولي البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما أن التقاير كانت تشير إلى اقتراب حسمه العمل مع الإسباني بيب جوارديولا، مدربه السابق في برشلونة من جديد.

شاهد أيضا

وكان ألفيس قد انضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني، لمدة موسمين، ولكنه فسخ عقده بالتراضي مع البيانكونيري، على الرغم من إحرازه مع الفريق ثنائية الدوري والكأس، ووصوله للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يفكر جديًا في الانضمام للفريق الفرنسي، وطلب من إدارة باريس سان جيرمان مهلة 24 ساعة من أجل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانتقال للسيتي أو الفريق الباريسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي