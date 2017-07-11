باريس سان جيرمان يسعى لخطف ألفيس من السيتي

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ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل بقوة في صفقة البرازيلي داني ألفيس، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد الدولي البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما أن التقاير كانت تشير إلى اقتراب حسمه العمل مع الإسباني بيب جوارديولا، مدربه السابق في برشلونة من جديد.

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وكان ألفيس قد انضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني، لمدة موسمين، ولكنه فسخ عقده بالتراضي مع البيانكونيري، على الرغم من إحرازه مع الفريق ثنائية الدوري والكأس، ووصوله للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يفكر جديًا في الانضمام للفريق الفرنسي، وطلب من إدارة باريس سان جيرمان مهلة 24 ساعة من أجل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانتقال للسيتي أو الفريق الباريسي.