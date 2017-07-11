في اليابان.. جزيرة محظورة على النساء ضمن قائمة مواقع التراث العالمي



كتب - هشام عواض:

تنتشر حول العالم الكثير من الجزر المتميزة في كثير من الأشياء منها الطبيعة الساحرة أو الرفاهية العالية، وهناك جزيرة يابانية أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إدراجها كواحدة من المواقع الدينية القديمة المحظور على النساء دخولها، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

وتضم جزيرة أوكينوشيما اليابانية، معبد أوكيتسو الذي بني في القرن السابع عشر الميلادي بهدف إقامة الصلاة طلبا لسلامة البحارة، بحسب "BBC".

ومسموح فقط بالتواجد على الجزيرة الرجال فقط، ويقومون خلع ملابسهم وممارسة شعائر التطهير. ولا يجب عليهم أيضا أخذ أي شئ معهم أثناء مغادرتهم الجزيرة، فضلًا عن عدم كشف تفاصيل زيارتهم لأحد.

وكانت جزيرة أوكينوشيما، قبل فترة طويلة من بناء المعبد، مقصدا لممارسة شعائر دينية مثل الصلاة من أجل السفن التي تبحر في المحيط والروابط التجارية مع الشعبين الكوري والصيني، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

وتستقبل الجزيرة حاليا الزائرين لها في يوم واحد فقط كل عام، 27 مايو، ومازالت القواعد العتيقة عليها متبعة حتى الآن.ويجب ألا يزيد عدد الزائرين للجزيرة، من الرجال فقط، على 200 زائر، ويمارسون شعائر الاغتسال في مياه البحر.