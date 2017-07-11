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صور| مرضى الفشل الكلوي لمساعد محافظ كفر الشيخ: «مفيش إبر ولا سرنجات»

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صور| مرضى الفشل الكلوي لمساعد محافظ كفر الشيخ: «مفيش إبر ولا سرنجات» صور| مرضى الفشل الكلوي لمساعد محافظ كفر الشيخ: «مفيش إبر ولا سرنجات»

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

تفقد اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفرالشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، مستشفى «فيصل آل سعود» للغسيل الكلوي بدسوق، خلال جولة مفاجئة، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور سعيد خضر، مدير المستشفى.

وقام المرضى المتواجدين بالمستشفى باستقبال مساعد المحافظ بالشكاوى من عدم وجود «الابر الفستولا» و«السرنجات» و«الفلاتر» الغير مناسبة لأوزان المرضى، مؤكدين أنهم يقوموا بشراء أغلب الأدوية من الخارج لعدم توافرها بالمستشفى.

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وقام «الحشاش» بإعداد مذكرة ورفعها لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لسرعة صرف النواقص من الأدوية، استجابة لمتطلبات المرضى.

مرضى الفشل الكلوي بمستشفى آل سعود (4)مرضى الفشل الكلوي بمستشفى آل سعود (2)مرضى الفشل الكلوي بمستشفى آل سعود (1)مرضى الفشل الكلوي بمستشفى آل سعود (3)

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