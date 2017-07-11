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بولندا تبحث إقامة منطقة صناعية في محور قناة السويس

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بولندا تبحث إقامة منطقة صناعية في محور قناة السويس بولندا تبحث إقامة منطقة صناعية في محور قناة السويس

التحرير

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يزور رئيس جمهورية بولندا أندجي دودا، نهاية العام الجارى، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرافقه فى الزيارة رؤساء أكثر من 150 شركة بولندية كبرى مهتمة بالاستثمار فى السوق المصرية، وفقًا لما أكده وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

وقال الوزير: هذا العام يشهد مرور 90 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بولندا سواء فى إطار التعاون الثنائي المشترك أو من خلال تجمع "فيش جراد" والذى يضم كل من بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا.

واستقبل صباح اليوم وزير التجارة المصري وفدًا بولندياً يزور مصر حالياً بهدف تحديد موقع إقامة المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى هذا الاطار.

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ولفت الوزير إلى أن وفد المنطقة الاقتصادية استعرض خلال اللقاء زيارته لعدد من المناطق الاقتصادية الخاصة فى إطار محور قناة السويس، وذلك بهدف تحديد موقع المنطقة البولندية الجديدة، والتى من المخطط ان تستوعب عدد من الصناعات ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالاضافة الى الصناعات الغذائية والكيماوية ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد فيليب سوش رئيس الغرفة التجارية البولندية الافريقية، أن هذه الزيارة تمثل الخطوة الثانية فى تدعيم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، حيث تعد زيارة وزير التجارة والصناعة المصري إلى بولندا نقطة الانطلاق الحقيقية لبدء علاقات تجارية واستثمارية متوازنة تحقق مصالح الجانبين المصرى والبولندى.

وأشار إلى وجود أكثر من 50 مشروع مشترك على أرض مصر يتم تنفيذه فى إطار التعاون البولندي الافريقي، معلناً أنه يجري حالياً انشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة بهدف توسيع حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة بين مصر وبولندا.

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