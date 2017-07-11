أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

منتصر الزيات يشرح أسباب اعتزاله للسياسة

Google+ Print
منتصر الزيات يشرح أسباب اعتزاله للسياسة منتصر الزيات يشرح أسباب اعتزاله للسياسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمعروف بمحامى الجماعات الإسلامية، أن قرار اعتزاله العمل السياسي والنقابى لا رجعة فيه، لافتا الى أنه أصيب بحالة من الاستياء من كل القوى السياسية وفى مقدمتهم الإخوان والليبراليين وباقى التيارات الاخرى. 

وأضاف "الزيات" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن المعارضة حاليا متفسخه ومشتتة ومختلفة مع بعضها البعض، وهذا ينطبق على العمل النقابى أيضا ، فنقابة المحامين يسيطر عليها طرف بعينه و تيار معروف ويُقصى الطرف الآخر بل يسعى الى تهميشه رغم أنه يعمل لصالح المهنة ولصالح المحاميين. 

شاهد أيضا

وأوضح "الزيات" أن العمل النقابى أصبح مرهقاً للغاية، وأنه يشعر أنه «ينحت فى الصخر» على حد تعبيره ، وتابع "الواحد عمال يكافح فى النقابة ومحدش معاه ومؤيدينك متخاصمين ومختلفين معا والطرف الاخر يقوى، والصورة أصبحت مظلمة للغاية".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي