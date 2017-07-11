منتصر الزيات يشرح أسباب اعتزاله للسياسة

التحرير

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كشف منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمعروف بمحامى الجماعات الإسلامية، أن قرار اعتزاله العمل السياسي والنقابى لا رجعة فيه، لافتا الى أنه أصيب بحالة من الاستياء من كل القوى السياسية وفى مقدمتهم الإخوان والليبراليين وباقى التيارات الاخرى.

وأضاف "الزيات" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن المعارضة حاليا متفسخه ومشتتة ومختلفة مع بعضها البعض، وهذا ينطبق على العمل النقابى أيضا ، فنقابة المحامين يسيطر عليها طرف بعينه و تيار معروف ويُقصى الطرف الآخر بل يسعى الى تهميشه رغم أنه يعمل لصالح المهنة ولصالح المحاميين.

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وأوضح "الزيات" أن العمل النقابى أصبح مرهقاً للغاية، وأنه يشعر أنه «ينحت فى الصخر» على حد تعبيره ، وتابع "الواحد عمال يكافح فى النقابة ومحدش معاه ومؤيدينك متخاصمين ومختلفين معا والطرف الاخر يقوى، والصورة أصبحت مظلمة للغاية".