سيدة تعثر على رضيع في مركز الحامول بكفر الشيخ

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

عثرت فاطمة السيد محمد، المقيمة بمركز الحامول بكفر الشيخ، على طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، وذلك بأحد الشوارع الجانبية للمدينة.

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وقالت فاطمة، في تصريحات لـ«التحرير»، إنها عثرت على الطفل أثناء ذهابها للتسوق في الساعات الأولى من الصباح، وذلك بأحد الشوارع الجانبية القريبة من سوق المدينة.

وأضافت أن الطفل كان يرتدي ملابس نظيفة وملقي بحقيبة للأطفال، قائلة: «شكله ابن ذوات»، ومشيرة إلى أنها قامت بتسليمه لمركز شرطة الحامول خوفًا من تحمل المسئولية، والذي قام بدوره بتحرير محضر بالواقعة.