أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد ظهور "القرش الحوتي".. مسؤول: نرجو عدم مخالفة التعليمات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد ظهور "القرش الحوتي".. مسؤول: نرجو عدم مخالفة التعليمات

01:48 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن القرش الحوتي الذي ظهر مؤخرًا بمياه البحر الأحمر، هو من فصيلة القروش ويُطلق عليه لقطب القرش الحوتي لأن حجمة كبير جدًا مثل الحيتان، كما أنه يتغذى على الهائمات والعوالق النباتية الموجودة في البحر.

وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أعلن أمس الاثنين، عن رصد الوزارة للقرش الحوتي المعروف محلياً باسم "بهلول"، في مياه البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا الوقت من كل عام هو موعد ظهوره الطبيعي، وهو ما يؤكد أن نوعية المياه بالبحر الأحمر ملائمة لهذه الكائنات، حيث سبق وأن ظهر العام الماضي في نفس التوقيت.

كما أوضح أن القرش الحوتي يعد من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء، المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، مضيفا: "القرش الحوتي مسالم جدا ويلقبه الصيادون ببهلول".

وأضاف غلاب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه لم تكن المرة الأولى الذي يظهر بها القرش الحوتي في مصر، حيث كان يتم رصده كل عام ولكن معدل ظهورة اختلف في السنوات الثلاثة الماضية، حيث ظهر أكثر من المعتاد فالعام الماضي ظهر في شهر أبريل واستمر إلى شهر نوفمبر من نفس العام، كما يعتبر القرش الحوتي نوع من أنواع الكائنات البحرية التى لها دورة حياه في البحار والمحيطات، حيث أتى إلى البحر الأحمر لان مياهه بالنسبة له خط هجرة للغذاء.

وأشار غلاب إلى، أن القرش لا يوجد في فمة أسنان، بل هناك مايشبة "الريش" حيث يقوم بالغذاء عن طريق نظام الفلترة يأخذ كمية من مياه البحار ثم بعد ذلك يقوم بتنقية العوالق والنباتات منها.

وأكد مدير محميات البحر الأحمر، أن الوزارة قامت بتوزيع إرشادات كيفية التعامل مع القرش الحوتي وجميع الكائنات البحرية على المراكب والصيادين والغطاسين من أهمها أن تكون المسافة بينهم وبين الحوت القرشي لاتقل على 3 أمتار، ولايستخدم "الفلاش" في تصويرة وعدم لمسة او اعتراض طريقة، قائلًا"نرجو عدم مخالفة تعليمات التعامل معه".

يشار إلى أن هذا النوع من الحيتان ظهر قبل حوالي 60 مليون سنة، كما أنها تتغذى على العوالق والنباتات والحيوانات والأسماك الصغيرة، على الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها. كما يعتبر القرش الحوتي أكبر أنواع أسماك القرش حيث يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 1984).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير البيئة: انتشار قناديل البحر بساحل البحر المتوسط ظاهرة عالمية

    أخبار

  • البيئة: التعامل مع تلوث زيتي في منطقتي القرن ورأس السبيل بمدينة الطور

    أخبار

  • وزير البيئة يعلن ظهور القرش الحوتي "بهلول" في البحر الأحمر

    أخبار

  • وزير الآثار يفتتح قاعة محب الدين أبو الطيب وقبة الصالح نجم الدين -صور

    أخبار

إعلان

75aa732803.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"