بعد ظهور "القرش الحوتي".. مسؤول: نرجو عدم مخالفة التعليمات

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن القرش الحوتي الذي ظهر مؤخرًا بمياه البحر الأحمر، هو من فصيلة القروش ويُطلق عليه لقطب القرش الحوتي لأن حجمة كبير جدًا مثل الحيتان، كما أنه يتغذى على الهائمات والعوالق النباتية الموجودة في البحر.

وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أعلن أمس الاثنين، عن رصد الوزارة للقرش الحوتي المعروف محلياً باسم "بهلول"، في مياه البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا الوقت من كل عام هو موعد ظهوره الطبيعي، وهو ما يؤكد أن نوعية المياه بالبحر الأحمر ملائمة لهذه الكائنات، حيث سبق وأن ظهر العام الماضي في نفس التوقيت.

كما أوضح أن القرش الحوتي يعد من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء، المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالأنواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، مضيفا: "القرش الحوتي مسالم جدا ويلقبه الصيادون ببهلول".

وأضاف غلاب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه لم تكن المرة الأولى الذي يظهر بها القرش الحوتي في مصر، حيث كان يتم رصده كل عام ولكن معدل ظهورة اختلف في السنوات الثلاثة الماضية، حيث ظهر أكثر من المعتاد فالعام الماضي ظهر في شهر أبريل واستمر إلى شهر نوفمبر من نفس العام، كما يعتبر القرش الحوتي نوع من أنواع الكائنات البحرية التى لها دورة حياه في البحار والمحيطات، حيث أتى إلى البحر الأحمر لان مياهه بالنسبة له خط هجرة للغذاء.

وأشار غلاب إلى، أن القرش لا يوجد في فمة أسنان، بل هناك مايشبة "الريش" حيث يقوم بالغذاء عن طريق نظام الفلترة يأخذ كمية من مياه البحار ثم بعد ذلك يقوم بتنقية العوالق والنباتات منها.

وأكد مدير محميات البحر الأحمر، أن الوزارة قامت بتوزيع إرشادات كيفية التعامل مع القرش الحوتي وجميع الكائنات البحرية على المراكب والصيادين والغطاسين من أهمها أن تكون المسافة بينهم وبين الحوت القرشي لاتقل على 3 أمتار، ولايستخدم "الفلاش" في تصويرة وعدم لمسة او اعتراض طريقة، قائلًا"نرجو عدم مخالفة تعليمات التعامل معه".

يشار إلى أن هذا النوع من الحيتان ظهر قبل حوالي 60 مليون سنة، كما أنها تتغذى على العوالق والنباتات والحيوانات والأسماك الصغيرة، على الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها. كما يعتبر القرش الحوتي أكبر أنواع أسماك القرش حيث يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 1984).