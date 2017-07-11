حسين زين يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

كتبت - هاجر حسني:

ترأس حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية حيث تناقش الاجتماعات البنود والتوصيات التي سيتم رفعها غدًا لمجلس وزراء الإعلام لمناقشتها وإقرارها.

وقال بيان الهيئة، إن زين ألقى كلمه في بداية الاجتماع وطلبت دولة الأردن ضم الكلمه في جلسات المناقشة حيث تنسجم مع محور المناقشات، ورحب حسين زين بذلك.

وفي بداية الكلمة قال زين: "بالأمس القريب كنا نحتفل بذكرى ثورة يونيو المجيدة تلك الثورة التي استعاد فيها الشعب المصري وطنه بعد أن اختطفتُه جماعة كانت تريد أن تستأثر لنفسها بكل شيء ولكن الشعب خرج بالملايين على قلب رجل واحد رافضاً التخلف والتعصب الديني والإرهاب والعودة للوراء واختار طريق البناء والتعمير، لبناء دولة جديدة تُدين التخريب والقتل والتدمير وترنو إلى الحرية والعمل والتقدم، نُرحب بكم بمصر ودائماً ستدخلونها آمنين بإذن الله".

وأضاف: "اجتماعنا يأتي وأمتنا العربية تمر بمرحلة فارقة من مراحل تاريخها، تواجه فيها تحديات جسام وعلى رأسها تحدي الإرهاب الأسود هذه الظاهرة التي توحشت وتستهدف إعاقة مسيرة النهوض والتقدم والتطوير، وتعرقل خطط التنمية الشاملة التي تسعى دولنا وشعوبنا إلى تحقيقها وهو الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً علينا جميعاً".

وتابع: "كما يشهد واقعنا العربي العديد من القنوات التي تشعل النعرات الطائفية والعرقية والدينية وتدعُم التنظيمات الإرهابية وتمتد بآثارها السيئة إلى التدخل في شئون دول ذات سيادة وهذا واقع يجب مواجهته ومحاصرته، فلا تدخل في شئون الدول، ويجب أن نسعى إلى تجريم وتحريم تلك الممارسات".

وأشار إلى أن محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه تقع ضمن دور الإعلام ومسؤولياته الجسام، بالتكامل مع مؤسسات أخرى مثل الثقافة والتعليم والمؤسسات الدينية كما يقع على كاهلكم مسئولية وضع استراتيجية إعلامية عربية موحدة لُمجابهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف النيّل من استقرار أوطاننا العربية، بحسب قوله.

واستطرد: "كذلك يجب علينا الاهتمام بتفعيل دور الشباب في النقاش عبر وسائل الإعلام الجديدة وهى شبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب عدد كبير منهم لأفكار متطرفة تصل لحد الأعمال الإرهابية، لذلك لزاماً علينا دعوة الشباب للمشاركة في ورش العمل وتفعيل دورهم لتحقيق مستقبل أفضل لمنطقتنا العربية".