تشغيل أجهزة البصمة البيومترية بمبني "2" الجديد بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، تشغيل بوابات البصمة البيومترية بمبني الركاب الجديد رقم 2 بالمطار، والخاصة بدخول العاملين داخل الدائرة الجمركية.

وأكدت مصادر بالمطار أن أجهزة البصمة تعمل بشكل طبيعي، نافيا ما تردد عن حدوث مشاكل فنية، وتعثر لدخول العاملين بالمطار لمباشرة مهام عملهم.

وأوضحت المصادر أن ما حدث هو سوء تعامل من جانب للعاملين مع الأجهزة، قام العاملون بإدخال الكروت الممغنطة إلى الدائرة الجمركية لمباشرة مهام عملهم، ولم يقوموا بتسجيل الخروج بعد انتهاء العمل بداعي النسيان.

وأضافت المصادر أن أجهزة البصمة رفضت دخول العاملين في اليوم التالي لهم، نتيجة عدم تسجيل الخروج، فضلا عن قيام عدد من العاملين بتغيير المسمى الوظيفي لهم بتصريح العمل داخل المطار، دون تغيير المسمي علي أجهزة البصمة، وهو ما أحدث نوعًا من عدم مطابقة المعلومات، ورفضت الأجهزة السماح لهم بعبور الأبواب.

وأوضحت المصادر أنه يتم حاليًا العمل على إنهاء مشكلة العاملين داخل المبنى، وتم التنبيه عليهم بضرورة البصمة أثناء الخروج.