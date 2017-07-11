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مقتل شاب وإصابة 8 آخرين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مقتل شاب وإصابة 8 آخرين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

01:54 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

مقتل شاب وإصابة 8 آخرين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 8 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية، اليوم الثلاثاء، بين عائلتي بقرية منشأة عبد الصمد، بمركز إهناسيا ببني سويف، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية "منشأة عبدالصمد" بدائرة المركز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفي ومصابين، تم نقلهم للمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية للقرية برئاسة المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث إهناسيا، وتمكنت من فض المشاجرة وضبط أطرافها.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال الشهود، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين العائلتين، تطورت لمشاجرة ونجح الأهالي في فضها، وتجددت المشاجرة، فجر اليوم، بالأرض الزراعية، واستخدم فيها الأسلحة النارية والشوم والحجارة، ما أدى لوقوع متوفي و8 مصابين.

ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بالقرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين.

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