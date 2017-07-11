تجديد حبس مدير السلامة المهنية بشركة "النصر للبترول" 15 يوما

السويس - حسام الدين أحمد :

قرر المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة النصر للبترول 15 يومًا، على ذمة التحقيق، للمرة الثانية، بتهمة تقاضي رشوة مالية نظير ترسية مناقصة لأحدى الشركات.

وألقت الرقابة الإدارية في السويس، مطلع الأسبوع الماضي، القبض على مدير السلامة والصحة المهنية بشركة النصر بعد ثبوت واقعة الرشوة.

واستغرقت تحقيقات النيابة أكثر من 48 ساعة، أنكر خلالها المتهم "م. ف" التهم الموجهة إليه، إلا أنه تراجع عن الإنكار بعد مواجهته بالتسجيلات الصوتية، والتسجيلات المصورة بالصوت والصورة خلال تلقي الرشوة بأحد الكافيهات بضاحية الملاحة.

كما استمعت النيابة لعضو الرقابة الإدارية الذي تولى التحريات والضبط، وشهادة مسؤول بالشركة الذي كشف عن عملية الرشوة.

وطرحت شركة النصر للبترول، مناقصة لتصنيع وتوريد مهمات سلامة لعمال الشركة وتمثلت المناقصة في توريد "أحذية أمان ضد الصدمات" بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وتقدمت عدة شركات خاصة تعمل في مجال تصنيع تلك المهمات وأدوات الأمان.

وتواصل المتهم مع مسؤول إحدى الشركات التي تقدمت للمناقصة، وعرض عليه ترسية العطاء مقابل حصوله على رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه، فابلغ مسؤول الشركة، أعضاء الرقابة في السويس بإشراف اللواء باسم السبكي مدير المكتب في السويس.

وتابعت الرقابة عملية المساومة وسجلت المكالمات التي دارت بينهما والمكان المحدد لتسليم الرشوة.