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سطو مسلح على شركة مملوكة لبنك مصر بوسط القاهرة

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مصراوي Masrawy

سطو مسلح على شركة صرافة بوسط القاهرة وسرقة 900 ألف جنيه

01:25 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

سطو مسلح على شركة صرافة بوسط القاهرة وسرقة 900 ألف جنيه

ارشيفية

كتب- فتحي سليمان ومنال المصري:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أن مسلحين اثنين نفذًا عملية سطو مسلح على شركة صرافة مملوكة لبنك بشارع قصر النيل التابع لقسم شرطة عابدين، وسط القاهرة في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين أحدهما هدد العاملين بالشركة بطبنجة والأخر بسلاح أبيض، وسرقا مبلغ نحو 900 ألف جنيه، ولاذا بالفرار وأبلغ مسؤولو الشركة قوات الأمن التي حضرت على الفور، ويفحص رجال المباحث الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن فريقا أمنيا يقوم بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة.

من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن مسلحين سطوا على فرع شركة مصر للصرافة التابع للبنك، في شارع قصر النيل، وسرقوا مبلغا بالدولار، تعادل قيمته 900 ألف جنيه، ثم لاذوا بالفرار. وأضاف أن أفراد الأمن بالشراكة لم يتمكنوا من إجهاض الهجوم، وأنه لم تقع أية إصابات بين العملاء أو الموظفين بالشركة.

وأشار إلى "هناك بوليصة تأمين ضد السرقة والسطو، ستعوض الشركة عن الخسائر المالية التى وقعت".

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