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الأهلي يدعو الجمعية العمومية يوم 25 أغسطس للتصويت على «اللائحة الجديدة»

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الأهلي يدعو الجمعية العمومية يوم 25 أغسطس للتصويت على «اللائحة الجديدة» الأهلي يدعو الجمعية العمومية يوم 25 أغسطس للتصويت على «اللائحة الجديدة»

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، دعوة الجمعية العمومية للنادي يوم 25 أغسطس المقبل، للتصويت ومناقشة لائحة الأهلي الخاصة بقانون الرياضة.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحـًا بحضور 12500 عضو ممن لهم حق التصويت، على أن يبدأ التصويت على لائحة الأهلي من الساعة التاسعة صباحـًا وحتى السابعة مساءًا، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

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وقال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي، إن اعتماد اللائحة الخاصة بالأهلي يحتاج إلى تصويت ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين بالموافقة في كشوف الجمعية العمومية بعد اكتمالها بحضور 12500 عضو.

وأضاف «شمس» أنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد لائحة النادي الخاصة، يتم طباعتها وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، حتى يتسنى لهم قراءتها، والتعرف على بنودها، قبل التصويت عليها يوم 25 أغسطس.

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التحرير

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