تخصيص 4 آلاف متر لإنشاء مدرسة ثانوية فنية في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

وافق عصام البديوى، محافظ المنيا، على تخصيص 4000 متر، لإقامة مدرسة ثانوية فنية بقرية صفانية بمركز العدوة، من أراضي المحافظة، عقب استقطاع مساحة الشارع والمنافع العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس عاطف طه، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من قرارات اللجنة العليا لأملاك الدولة، كما استعرض عددًا من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على أراضي كحق انتفاع لمدد بينية مقابل مبلغ سنوي، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا للأملاك والمتضمن أسماء واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بناحية الكفور، والمقام عليها منازل قديمة، والمطالبين بتقنين أوضاعهم.

واعتمد المحافظ أيضًا قرار التخصيص رقم 2700 لسنة 2016 لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بني مزار ليصبح واحدًا من منارات العلم والمعرفة بالمحافظة، ويُساهم في بناء جيل واعي قادر على العطاء والبناء.

وناقش المحافظ طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والخاص بتطوير المقلب الوسيط الكائن على مصرف الشريعي المُلغى وعمل مصنع تدوير قمامة وإنشاء محطة فرز، المكاتبات الواردة من الوحدات المحلية بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع لواضعي اليد على أراضي الدولة المشغولة ( مباني - مشروعات - زراعات )، خطاب الهيئة العامة للمساحة المصرية والخاص بتنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، وطالب المحافظ بتجديد البروتوكول الموقع مع هيئة المساحة وتوفيق الأوضاع بما يُساهم في تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.