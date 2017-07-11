أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تخصيص 4 آلاف متر لإنشاء مدرسة ثانوية فنية في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تخصيص 4 آلاف متر لإنشاء مدرسة ثانوية فنية في المنيا

01:13 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

تخصيص 4 آلاف متر لإنشاء مدرسة ثانوية فنية في المنيا

عصام البديوى محافظ المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

وافق عصام البديوى، محافظ المنيا، على تخصيص 4000 متر، لإقامة مدرسة ثانوية فنية بقرية صفانية بمركز العدوة، من أراضي المحافظة، عقب استقطاع مساحة الشارع والمنافع العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس عاطف طه، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من قرارات اللجنة العليا لأملاك الدولة، كما استعرض عددًا من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على أراضي كحق انتفاع لمدد بينية مقابل مبلغ سنوي، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا للأملاك والمتضمن أسماء واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بناحية الكفور، والمقام عليها منازل قديمة، والمطالبين بتقنين أوضاعهم.

واعتمد المحافظ أيضًا قرار التخصيص رقم 2700 لسنة 2016 لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بني مزار ليصبح واحدًا من منارات العلم والمعرفة بالمحافظة، ويُساهم في بناء جيل واعي قادر على العطاء والبناء.

وناقش المحافظ طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والخاص بتطوير المقلب الوسيط الكائن على مصرف الشريعي المُلغى وعمل مصنع تدوير قمامة وإنشاء محطة فرز، المكاتبات الواردة من الوحدات المحلية بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع لواضعي اليد على أراضي الدولة المشغولة ( مباني - مشروعات - زراعات )، خطاب الهيئة العامة للمساحة المصرية والخاص بتنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، وطالب المحافظ بتجديد البروتوكول الموقع مع هيئة المساحة وتوفيق الأوضاع بما يُساهم في تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 1801 طلب تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة في قنا

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 20 حالة تعد على أراضٍ مملوكة للدولة بالأقصر

    أخبار

  • المنيا تناقش مشاكل المشروعات المتعثرة.. والمحافظ يطالب بانتهائها

    أخبار

  • إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية بمركزين في المنيا

    أخبار

إعلان

806fba94b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة