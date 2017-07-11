خالد صديق: المرحلة الثانية من "معًا" لتطوير العشوائيات تقام على ٦٠ فدانًا

كتبت- ندى الخولي:

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المرحلة الثانية من مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان، تقع على مساحة 60 فداناً والتي خصصتها محافظة القاهرة لمؤسسة معاً لصالح إنشاء التجمع السكني كحق إنتفاع لمدة 5 سنوات تنتقل بعد ذلك ملكية الأرض وما عليها من إنشاءات لصالح محافظة القاهرة.

وأشار صديق، خلال وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان، بحضورمصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والفنان محمدصبحي، رئيس مؤسسة معًا، إلى أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معاً 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، وسيتم إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

وأوضح صديق، أن النموذجان (1 & 2) يتكونان من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية، أما النموذجان رقم (3 & 4) فيتكونان من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 8 وحدات سكنية، بتكلفة تقديرية حوالي 547 مليون جنيه، لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.

كما أشار صديق إلى توفير الخدمات وتسكين قاطني المناطق غير الآمنة، حيث يتم البناء على حوالي 16.6% من مساحة الأرض، والتي تقدر بحوالي 10 أفدنة، وباقي المساحة لتنفيذ الخدمات والطرق وأماكن الانتظار، والفراغات العامة والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى منطقة خدمات بها (مستشفى، مدرسة تعليم أساسي وحضانة، وناد إجتماعي، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي وقاعات سينما وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية، ومسجد ومركز خدمات حكومية).​