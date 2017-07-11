الحكومة التركية تبدأ سلسلة فعاليات في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية

اسطنبول - (د ب أ):

أطلقت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء أولى فعاليات إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

وزار رئيس الوزراء بن علي يلدريم مقابر عدد ممن لقوا حتفهم في مواجهة المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي.

ومنذ التمرد العسكري، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة ، ومضت في إجراء استفتاء على توسيع سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم تسريح أكثر من مئة ألف شخص من الوظائف العامة، وجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص في إطار الحملة المستمرة على المعارضين السياسيين والمشتبه في دعمهم للانقلاب.

وتتهم الحكومة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بالتخطيط للمحاولة، وهو ما ينفيه جولن.

ومن المقرر أن تبلغ ذروة هذه الفعاليات بخطاب يلقيه أردوغان في ساعة مبكرة من صباح السادس عشر من يوليو الجاري في البرلمان، ليتزامن مع نفس التوقيت الذي كان المبنى قد وقع هجوم عليه.