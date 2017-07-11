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"تموين الشرقية": تحرير أكثر من 1000محضر بسلع فاسدة

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مصراوي Masrawy

"تموين الشرقية": تحرير أكثر من 1000محضر بسلع فاسدة

01:03 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب

شنت مديرية بالشرقية، بالتنسيق مع عدد من الوحدات المحلية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، عدة حملات تموينية مكبرة، خلال الشهر الماضي؛ لضبط الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات.

وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل مديرية التموين بالشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 1349 محضرًا متنوعًا، منها 743 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلًا عن ضبط مخابز تعمل بدون تراخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير 606 محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون تراخيص.

وأوضحت وكيلة مديرية التموين، أن الحملات التموينية أسفرت أيضًا عن ضبط 5 أطنان سكر تمويني، و3571 عبوة زيت تموين، و6182 عبوة مواد غذائية متنوعة، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى طن و816 كيلو حبوب غذائية، و3 أطنان و750 كيلو أعلاف حيوانية، و12 طن مواد بناء متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية.

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