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نائب: بدأنا نقل الباعة الجائلين من سوق دار السلام

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نائب: بدأنا نقل الباعة الجائلين من سوق دار السلام نائب: بدأنا نقل الباعة الجائلين من سوق دار السلام

التحرير

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أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أنه فور الانتهاء من لقاءه مع القيادات التنفيذية بقيادة اللواء عاطف عبد الحميد، محافظة القاهرة، تحركت لجنة تفقدية لسوق دار السلام مكونة من الدكتور جيهان عبد الرحمن، رئيسة المنطقة الجنوبية، ورئيس حي دار السلام، ومندوب من وزارة الداخلية، والمحافظة لمعاينة سوق دار السلام، و نقل الباعة الجائلين إلى السوق النموذجي الذي لا يبعد إلا خطوات من أماكن هؤلاء البائعين.

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وقال عبد العزيز في بيان له اليوم: «ارسالنا إنذارًا لمن يرفض الانتقال من الباعة وسيتم تسليم محله لبائع آخر، فالسوق به 237 محل لنقل البائع الجائلين إليه»، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لعمل حلول جذرية لمشكله التكدس المرورى المزمنة بدار السلام.
وأضاف  أنه عمل خلال اللقاءات مع الجهات التنفيذية على وضع تنسيق بين الأجهزة المعنية والوزارات المختلفة والمحافظة من خلال عمل حملات من شرطة المرافق والمرور ورئاسة حي دار السلام؛ لإزالة التعديات علي الطريق المنتشرة بصورة كارثية في الحي الأكبر كثافة سكانية علي مستوي والذي أهمل لسنوات عديدة.

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