تربيطات مبكرة على رئاسة لجنة الشباب

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معركة انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، بدأت مبكرًا داخل مجلس النواب، حيث تشهد الأيام الحالية عددًا من التربيطات التي يقوم بها عددًا من النواب لحصد مقاعدهم في رئاسة اللجان النوعية، وجاءت لجنة الشباب والرياضة على رأس هذه اللجان.

وقالت مصادر برلمانية، إن النائب فرج عامر، رئيس اللجنة المنتهي ولايته، بدأ قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني في التربيط مع أعضاء اللجنة، في محاولة منه لحصد المقعد للدورة الثالثة على التوالي، خاصة بعد ظهور منافس له هو وكيل اللجنة محمود حسين.

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وكانت أروقة البرلمان قد شهدت أزمة حادة بين سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، و فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي اندلعت عقب اتهام الأخير لوهدان بمساندته للنائب محمود حسين، وكيل اللجنة، ودعمه لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث، على خلفية اجتماع عقد بين الطرفين في مكتب الوكيل، حيث فسر عامر الجلسة بأنها «للتربيط» على رئاسة اللجنة، الأمر الذي أثار موجة غضب بين نواب حزب الوفد، الذين أعلنوا تأييدهم ومساندتهم لفرج عامر وقانون الرياضة، واصدروا بيانات تأييد.

وشهد دور الانعقاد الثاني وتحديدًا مع مناقشة قانون الرياضة أزمة بين عامر وحسين بعد قيام الأخير بتقديم اقتراح لإعادة المداولة حول قانون الرياضة، ما ازعج عامر، الذي سبق ودخل في معركة شرسة حول بند الثمان سنوات مع النائب طاهر أبو زيد، إلا أنه فوجيء في الجلسة العامة بعد انتهاء مناقشة قانون الرياضة بطلب مقدم من محمود حسين لإعادة المداولة على بعض المواد، الأمر الذي أزعج عامر.

