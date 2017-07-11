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زيادة أسعار الخضار بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

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زيادة أسعار الخضار بأسواق الجملة والتجزئة اليوم زيادة أسعار الخضار بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

التحرير

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شهدت الخضار ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2017 بسوق الجملة والتجزئة، وعن سوق الجملة فقد سجلت الطماطم نحو 2 لـ 3 جنيه للكيلو، وسجلت البطاطس نحو 2.25 لـ 3.25 جنيه للكيلو، والبصل نحو 2 لـ 3 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 4 لـ 6 جنيه للكيلو، والجزر نحو 2 لـ 3 جنيه للكيلو، والفاصوليا نحو 15 لـ 19 جنيه للكيلو، والملوخية نحو 1 لـ 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب نحو 4 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والبامية نحو 8 لـ 12 جنيه للكيلو.

وسجلت الطماطم بأسواق التجزئة اليوم نحو 3 لـ 4 جنيه للكيلو، والبطاطس نحو 4 لـ 5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 4 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيه للكيلو، والفاصوليا نحو 17 لـ 20 جنيه للكيلو، والخيار الصوب نحو 6 جنيه للكيلو، والبامية نحو 10 لـ 14 جنيه للكيلو.

تجار التجزئة: زيادة تكاليف النقل يتحملها الزبون

جمال سالم أحد تجار التجزئة بإمبابة قال إن ارتفاع سعر السولار تسبب فى ارتفاع تكلفة النقل، وذلك أدى إلى تحميل فروق الأسعار للمنتج، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي حيث ان التاجر لن يتنازل عن هامش ربحه لصالح المواطن، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار هذه المرة طفيف وهناك بعض التجار يضطرون إلى التضحية والبيع بالخسارة لقصر عُمر الخضار الذي يتلف سريعاً ولا يمكن تخزينه.

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فوزي الجميل أحد تجار التجزئة، قال إن التكلفة التى يتحملها باتت كبيرة في ظل وجود عمالة وزيادة النقل والكهرباء، مؤكداً أنه بالرغم من ذلك إلا أن الخضار لم يكن من السلع التي شهدت ارتفاع كبير في أسعارها بإستثناء الطماطم وهذا أمر معتاد بحسب مواسم الزراعة.

 

فيما أكد على إسماعيل عضو شعبة الخضار والفاكهة، أنه لا توجد أى زيادة فى الأسعار، وأن سوق الخضار لا يزال الاكثر ثباتاً في ظل الزيادات الجنونية لكافة السلع.

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التحرير

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