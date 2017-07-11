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وزير النقل: 4 مليار دولار تكلفة إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

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وزير النقل: 4 مليار دولار تكلفة إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق وزير النقل: 4 مليار دولار تكلفة إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

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شهد الدكتور  هشام عرفات وزير النقل اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة النقل ممثله في الهيئة القومية للانفاق وشركة بومباردييه الكندية بخصوص إعداد الدراسات والتصميمات وإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق  القاهرة الكبرى وكذلك توريد العربات المتحركة والنظم اللازمة للتشغيل والصيانة، حيث وقع عن الجانب المصري اللواء مهندس طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الكندي لوران بوير - نائب الرئيس الإقليمي للشركة.

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من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه تم تحديد بداية الخط منمنطقة الخصوص شمالا عند مخرج 18 من الطريق الدائرى ثم يتجه جنوبا بمحاذاة ترعة الإسماعيلية فى مسار علوى حتى منطقة شرق شبرا الخيمة، ثم يستمر حتى ميدانالسواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في غمرة ثم ميدان السيدة زينب ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص ثم يستمر إلى المعادى الجديدة بمنطقة القمر الصناعى ثم يمتد الخط لينتهى عند التقـــاء الدائرى الأوسطى مع طريق العين السخنة بطول 30 كم و إجمالي عدد 24 محطة ( 12 نفقي + 12 علوي ) بتكلفة تقديرية مبدئية للمشروع 4 مليار دولار، وذلك لتعظيم دور التصنيع المحلي المصري واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع أتفق الطرفان على أن لا تقل نسبة المكون المحلي في بنود الاعمال عن 40% من قيمة المشروع.
 

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