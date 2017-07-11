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فيديو| «التعليم» عن أوائل الثانوية العامة: «تسربيات فيسبوك غير صحيحة»

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فيديو| «التعليم» عن أوائل الثانوية العامة: «تسربيات فيسبوك غير صحيحة» فيديو| «التعليم» عن أوائل الثانوية العامة: «تسربيات فيسبوك غير صحيحة»

التحرير

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قال أحمد خيري، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستوقع اليوم الثلاثاء، على نتيجة الثانوية العامة، فيما سيعلن الأوائل في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأوضح خيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra" :"الأسماء التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك "بالأمس على أنهم أوائل الثانوية العامة غير صحيحة"، مؤكدًا أن أي معلومة عن التربية والتعليم يجب التأكد منها من الوزير نفسه أو متحدث الوزارة.

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وتابع: "سيكون هناك مؤتمر صحفي غدًا في الخامسة مساء للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.. مينفعش ناخد معلومات عن النتيجة من أي مواقع وفيسبوك".

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التحرير

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