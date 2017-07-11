أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الزراعة» تطلق مبادرة «القرية المنتجة».. وتوفير 200 ألف فرصة عمل

Google+ Print
«الزراعة» تطلق مبادرة «القرية المنتجة».. وتوفير 200 ألف فرصة عمل «الزراعة» تطلق مبادرة «القرية المنتجة».. وتوفير 200 ألف فرصة عمل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أطلق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مبادرة القرية المنتجة ؛ بهدف تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة، منوها بأنها ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل في منتجات التصنيع الغذائي والألبان.

وقال وزير الزراعة - خلال زيارته لمدينة القناطر الخيرية يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء - إن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح لتوفير وخلق فرص عمل للشباب والتقليل من الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع المحافظات تجميع فرص العمل وتحديد المستهدفين منها، وعقد برامج ودورات تدريبية عن المشروعات الغذائية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم للشباب لمساعدتهم في إقامة المشروعات.

شاهد أيضا

وأكد البنا أن الوزارة سوف تقدم قروضا بفائدة 5% متناقصة وسيتم تقديم 75% من قيمة المشروع للمتقدمين والأعلاف المدعمة لحين الوصول إلى مرحلة التسمين، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع وزير لتسويق المنتجات من المربين للعمل على زيادة المعروض من اللحوم المدعمة للمواطنين وبأسعار مخفضة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية

مارجريت عازر: جولة السيسي الإفريقية ترجمة حقيقية للسياسة الخارجية المصرية