«الزراعة» تطلق مبادرة «القرية المنتجة».. وتوفير 200 ألف فرصة عمل

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أطلق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مبادرة القرية المنتجة ؛ بهدف تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة، منوها بأنها ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل في منتجات التصنيع الغذائي والألبان.

وقال وزير الزراعة - خلال زيارته لمدينة القناطر الخيرية يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء - إن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وخلق فرص عمل للشباب والتقليل من الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع المحافظات تجميع فرص العمل وتحديد المستهدفين منها، وعقد برامج ودورات تدريبية عن المشروعات الغذائية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم للشباب لمساعدتهم في إقامة المشروعات.

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وأكد البنا أن الوزارة سوف تقدم قروضا بفائدة 5% متناقصة وسيتم تقديم 75% من قيمة المشروع للمتقدمين والأعلاف المدعمة لحين الوصول إلى مرحلة التسمين، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع وزير التموين لتسويق المنتجات من المربين للعمل على زيادة المعروض من اللحوم المدعمة للمواطنين وبأسعار مخفضة.