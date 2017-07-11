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قوات الرئيس اليمني تسيطر على موقع استراتيجي شمال البلاد

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مصراوي Masrawy

قوات الرئيس اليمني تسيطر على موقع استراتيجي شمال البلاد

12:30 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

قوات الرئيس اليمني تسيطر على موقع استراتيجي شمال البلاد

صنعاء - ( د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تحرير موقع استراتيجي من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة الجوف المحاذية للحدود شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) إن رجال الجيش تمكنوا من تحرير تبة جراد شمال مديرية المتون، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى في صفوف "المليشيات" دون أن يتسنى تحديد أعدادهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تقدمت نحو جبال الربطة، في المديرية ذاتها، تحت غطاء جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي.

وتكمن أهمية جبل جراد كونه يقطع خط إمداد الحوثيين وقوات صالح عن جبال الربطة ومعسكر حآم الاستراتيجي.

وتقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على أكثر من 80 بالمئة من الجوف الواقعة ايضاً على حدود محافظة صعدة ( معقل الحوثيين الرئيسي) ومحافظة مأرب النفطية.

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