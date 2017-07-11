التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم.. وقائمة الأوائل المتداولة غير صحيحة

كتبت- ياسمين محمد:

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ويتصل بالأوائل لتهنئتهم.

ويترأس الوزير، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثالثة والنصف عصرًا، لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، أن قائمة الأوائل المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وتخص أوائل عام 2011.

ورفض حجازي الإدلاء بمؤشرات النجاح أو أسماء الأوائل، قائلًا: "كل المعلومات سيدلي بها وزير التعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد غدًا".

وأبدى الصحفيون العاملون بالجرائد الورقية استيائهم من تأخر موعد عقد المؤتمر، مطالبين الوزير بتقديمه ليعقد قبل الثانية ظهرًا، نظرًا لظروف الطباعة، وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات، إنه سيتفاوض لتقديم الموعد.