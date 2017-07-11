ضبط سلع منتهية ولحوم غير صالحة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ضبطت مباحث التموين بأسيوط، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد عصام أبو شقة، سلعًا منتهية، ولحوم غير صالحة في حملة تموينية، وتحرير 248 قضية تموينية خلال 3 أيام.

وأكد العميد أبو شقة، أن مباحث تموين بالاشتراك مع مديرية التموين، مستمرة في تكثيف الجهود للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، إضافةً إلى ضبط المتاجرين بالسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 عبوة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، و12 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم، و128 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، وضبط طن من علف الدواجن والردة مجهولين المصدر، وضبط 300 كيلو أسمدة أزوتية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأوضح مدير مباحث التموين، أن المحاضر تم تحريرها وجاري العرض على النيابة العامة التي ستتولى بدورها التحقيق، وتم تحرير 248 قضية تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادة صحية وغلق مخبز في أوقات العمل، كما تم تحرير محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلي حيازة سلع مجهولة المصدر.