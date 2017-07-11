الرجاء يدعم صفوفه بـ«8» صفقات استعدادًا للممتاز

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نجح نادي الرجاء، في دعم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين في إطار الاستعداد للموسم الجديد والمشاركة في الدوري الممتاز.

وتعاقد مسئولو الرجاء مع كل من:-

1- إبراهيم الشايب، لاعب خط وسط الاتحاد والمقاولون العرب السابق.

2- محمود فتحي، لاعب خط وسط سموحة.

3- محمد البعلي، مدافع غزل المحلة.

4- أحمد الزنفلي، حارس مرمى طلائع الجيش.

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5- رضا السيد، حارس مرمى أسوان.

6- إيهاب المصري، مهاجم أسوان.

7- علاء شعبان، لاعب خط وسط فاركو.

8- عماد علاء، لاعب خط وسط دمنهور.

الجدير بالذكر أن الرجاء كان قد خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز، بعد فوز دراماتيكي بهدف نظيف على حساب بلدية المحلة، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.