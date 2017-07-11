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«جمال وحجازي» يزينان التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة في دوري الأبطال

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«جمال وحجازي» يزينان التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة في دوري الأبطال «جمال وحجازي» يزينان التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة في دوري الأبطال

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تواجد الثنائي أحمد حجازي وعمرو جمال، لاعبا الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

وكان قد سجل عمرو جمال هدفين في فوز الأهلي على القطن الكاميرون (3-1) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كما قدم حجازي أداء متميز خلال اللقاء، ليساهما في صعود الأهلي للدوري ربع النهائي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، عن الفريق المثالي للجولة الذي يضم 11 لاعبًا، نستعرضهم لكم فيما يلي:

- حراسة المرمي: زهير العربي الوداد الرياضي المغربي.

- خط الدفاع: خليل شمامي «الترجي الرياضي التونسي» - رباح يوسف «الوداد الرياضي المغربي» - أحمد حجازي «الأهلي» - إيهاب مباركي «الترجي الرياضي التونسي».

شاهد أيضا

- خط الوسط: زهيري حمار «اتحاد العاصمة الجزائري» - فرجاني ساسي «الترجي الرياضي التونسي» - فيفان مابيدي «أهلي طرابلس الليبي» - بيرسي تاو «صن دوانز الجنوب أفريقي».

- خط الهجوم: عمرو جمال «الأهلي» - أسامة درفلو «اتحاد العاصمة الجزائري».

 

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