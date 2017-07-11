بالصور.. إزالة 20 حالة تعد على أراضٍ مملوكة للدولة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

واصلت سلطات محافظة الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات ووقف المخالفين ومغتصبي أراضي أملاك الدولة، حيث انطلقت حملة مكبرة شارك فيها رئيس مدينة الأقصر والمستشار العسكري لمحافظة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والجهات المختصة.

وأزالت الحملة 20 حالة تعد عل أراضي أملاك الدولة بمساحة 3355م2 لعدد من الجهات صاحبة الولاية، كالآثار والري وأملاك الدولة التابعة لولاية المحافظة.

وكان عدد من المخالفين، استغلوا هذه الأراضي في إقامة منشآت ومبان، وبناء أسوار بالطوب الأبيض والخرسانة وأحوزة عمرانية، بهدف الاستفادة من هذه الأراضي دون تقديم ما يفيد بتقنين أوضاعهم.

وشملت الحملة، القيام بأعمال لإزالة التعديات على أراضي ملك لوزارات الآثار والري والمحافظة بعدد من المناطق المتفرقة بمدينة الأقصر، في نجوع القباحي والترعة، منها 12 قرار إزالة تعديات على أراض تابعة لوزارة الري بمساحة 1102 متر وازالة تعديات لأراضي تابعة لوزارة الآثار بمساحة 100 متر بالكرنك وإزالة تعديات على مساحة 2153 متر لأراضي تابعة لمحافظة الأقصر.

من جانبه، شدد محمد بدر محافظ الأقصر على مراعاة الحالات الإنسانية ومراجعة مواقف بعض المتعدين وعدم التسرع في القيام بأعمال الإزالة دون توفير البديل للمواطنين المخالفين، الذين ليس لهم مأوى أو سكن مناسب، موجهًا بتركيز الحملات على كبار المتعدين والمخالفين بغرض تحقيق أرباح أو الفوز بمكاسب مادية، والاستفادة من الأراضي أملاك الدولة واستغلالها على حساب الدولة.