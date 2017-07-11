من أين نحصل على الحليب بالشوكولاتة؟ وإجابة الأمريكيين ستدهشك

كتبت- ميرا ماهر:

يعلم جميعنا الفوائد العديدة للحليب ومنتجاته، وأنه يجب على الأطفال تناوله يومياً، لذلك تفضل الكثير من الأمهات تقديمه لأطفالهن بنكهة الشوكولاتة أو الفراولة أو غيرها من النكهات.

ولكن هل فكرت يوماً، من أين نحصل على الحليب بالشوكولاتة؟

ذكر موقع " wonderfulengineering" أنه عند طرح السؤال باستطلاعٍ للرأي عبر الإنترنت، فإن حوالي 7% من الأمريكيين يعتقدون أن الحليب بالشوكولاتة مصدره "بقرة بنية"، أي حوالي 16 مليون شخص.

وفي استطلاع آخر، تم سؤال حوالي 1000 أمريكي فوق الـ 18عاماً، عن مصدر حليب الشوكولاتة، أجاب 48 % منهم أنهم ليسوا متأكدين من مصدر الحليب بالشوكولاتة.

والحقيقة التي يعلمها العديد منا، هو أن الحليب بالشوكولاتة ما هو إلا حليب مضافاً إليه مسحوق الكاكاو.