أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير البترول يزور مصابي حريق "سيدبك" ويتابع اللجنة الفنية لتحديد أسباب الحادث

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير البترول يزور مصابي حريق "سيدبك" ويتابع اللجنة الفنية لتحديد أسباب الحادث

12:00 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

  • عرض 8 صورة

    925946be8f.jpg

  • عرض 8 صورة

    2017_7_11_11_59_49_903.jpg

  • عرض 8 صورة

    04003146ab.jpg

  • عرض 8 صورة

    e9c9817683.jpg

  • عرض 8 صورة

    f81335579a.jpg

  • عرض 8 صورة

    56a1f33218.jpg

  • عرض 8 صورة

    2975ce23d9.jpg

  • عرض 8 صورة

    66f4eab594.jpg

إعادة الألبوم

وزير التعليم العالي يبحث مع مدير الهيئة الألمانية زيادة المنح الدراسية للباحثين المصريين

الألبوم التالى

وزير التعليم العالي يبحث مع مدير الهيئة الألمانية زيادة المنح الدراسية

القاهرة - (مصراوي):

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح الثلاثاء، المصابين بعدد من مستشفيات الإسكندرية جراء الحريق الذى نشب أمس بوحدة الايثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ( سيدبك)، للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشدداً على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع أبنائه العاملين وأسرهم .

وعقب زيارته للمصابين توجه الوزير الى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور، ومتابعة اعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها أمس بقرار من وزير البترول برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولي الأمن الصناعي بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات، وممثل قانوني عن وزارة البترول، وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.

كما تابع الوزير أعمال إخلاء أثار الحريق، مشدداً على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.

وأكد الوزير أنه لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، و أن قطاع البترول يدرك مسئولياته جيداً في هذا الأمر وملتزم تماماً بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في اطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخدمة الاقتصاد القومي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مجلس النواب: سنحقق الاكتفاء الذاتي من البترول العام المقبل

    أخبار

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بزيادة المنتجات البترولية

    أخبار

  • وزير البترول يوضح نسب زيادة شرائح الغاز المنزلي بعد تحريك أسعار الوقود

    أخبار

  • وزير البترول: قرار رفع أسعار الوقود يهدف لتحسين مستوى المعيشة

    أخبار

إعلان

5a4f9a3517.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية