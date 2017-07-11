وزير البترول يزور مصابي حريق "سيدبك" ويتابع اللجنة الفنية لتحديد أسباب الحادث

القاهرة - (مصراوي):

زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، صباح الثلاثاء، المصابين بعدد من مستشفيات الإسكندرية جراء الحريق الذى نشب أمس بوحدة الايثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ( سيدبك)، للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشدداً على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع أبنائه العاملين وأسرهم .

وعقب زيارته للمصابين توجه الوزير الى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور، ومتابعة اعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها أمس بقرار من وزير البترول برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولي الأمن الصناعي بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات، وممثل قانوني عن وزارة البترول، وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.

كما تابع الوزير أعمال إخلاء أثار الحريق، مشدداً على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.

وأكد الوزير أنه لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، و أن قطاع البترول يدرك مسئولياته جيداً في هذا الأمر وملتزم تماماً بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في اطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخدمة الاقتصاد القومي.