«الإحصاء»: 9.9 مليار نسمة عدد سكان العالم بحلول عام 2050

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بحلول عام 2050 سوف يصل عدد سكان العالم إلى 9.9 مليار نسمة، لافتًا إلى أن عدد سكان العالم في 15 يوليو عام 2016 بلغ نحو 7.4 مليار نسمة، بحسب تقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن، منهم 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا، و6.2 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا، ويعيش 54% من سكان العالم في مناطق حضرية.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم بلغ 1.2% عام 2016، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدمًا إلى الانخفاض حيث لا تتجاوز هذه النسبة 0.1% في بعض تلك الدول، بينما يرتفع في أكثر دول العالم فقرًا، ليصل إلى 2.4% ، لذلك تزداد الفجوة بين الدول الأكثر تقدماً والدول الفقيرة فى مجال الصحة وخصائص السكان.

وأضاف جهاز الإحصاء أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ على مستوى العالم 36 طفل لكل ألف مولود حى عام 2016، وفى الدول المتقدمة 5 أطفال فقط ، فى حين يرتفع المعدل إلى 43 طفل فى الدول النامية، و 59 طفل فى الدول الأقل تقدما.

وجاءت المؤشرات المتعلقة بحالة السكان سواء على مستوى العالم أو فى مصر وفقا لما يلى:

أولا: على مستوى العالم

- بلغ العمر المتوقع عند الميلاد عام 2016 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، 74 سنة للإناث، وفى الدول المتقدمة 76 سنة للذكور ، 82 سنة للإناث، وفى الدول النامية 67 سنة للذكور، 70 سنة للإناث، بينما انخفض فى الدول الأقل تقدماً إلى 61 سنة للذكور، 64 سنة للإناث.

- بلغ متوسط معدل الخصوبة الكلى عام 2016 على مستوى العالم 2.5 طفل لكل سيدة فى سن الإنجاب، وفى الدول المتقدمة 1.7 طفل وفى الدول النامية 3 طفل ، فى حين بلغ 5 طفل فى دول جنوب الصحراء الإفريقية فى نفس العام.

- 62% نسبة النساء المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة فى الفئة العمرية (15-49سنة) على مستوى العالم عام 2016، فى الدول المتقدمة70% ، فى الدول النامية 54%، وللدول الأقل تقدمًا 36% ، بينما بلغت 31% فى دول جنوب الصحراء الإفريقية.

ثانيا: فى مصر

وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) بين عامى 2006، 2016

- ارتفع معدل المواليد الخام من 25.7 مولود حى لكل ألف من السكان عـام 2006 إلى 28.6 مولود حى لكل ألف من السكان عام 2016.

- انخفض معدل الوفيات بنسبة طفيفة من 6.3 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2006 إلى 6.1 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2016.

- شهدت مصر إنخفاضاً فى معدل الزيادة الطبيعية من 2.1% إلى 1.9% خلال الفترة (2001-2006)، بينما ارتفع المعدل خلال الفترة (2006-2016) ليبلغ 2.3%، بزياده قدرها 0.4%.

وبحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015

- بلغ متوسط حجم الأسرة لإجمالى الجمهورية 4.3 فرد (4 فرد فى الحضر مقابل 4.5 فرد فى الريف).

- بلغت نسبة الأسر التى ترأسها سيدات 18% من إجمالى أسر العينة كما بلغ متوسط حجم الأسرة التى ترأسها سيدات 3 أفراد.

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- بلغت نسبة إنفاق الأسرة السنوى على الطعام والشراب 34.4% (30.4% فى الحضر مقابل 38.9% فى الريف).

- بلغت نسبة الفقراء على مستوى الجمهورية 27.8% (25% من تلك الأسر يرأسها رجال و 2.8% للأسر التى ترأسها نساء) ويمثل ريف الوجه القبلى أكثر أقاليم الجمهورية فقراً حيث لا يستطيع 56.7% من سكانه الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره.

- بلغت نسبة الأسر التى تستخدم شبكة عامة كمصدر لمياه الشرب فى الحضر 97.3%، مقابل 89.2% فى الريف.

- ارتفاع نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحى فى الحضر حيث بلغت 89.8%، مقابل 30% فى الريف.

ووفقاً لبيانات مشروع المؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات لعام 2016

- بلغت نسبة الأسر التى لديها جهاز حاسب شخصي/ لاب تـوب لإجمالى الجمــــهورية 50.7%، و 57.2% فى الحضر مقابل 45.7% فى الريف.

- بلغت نسبة الأسر التى لديها اتصال بالإنترنت من المنزل لإجمالى الجمهورية 42.3% (51.9% فى الحضر مقابل 34.9 % فى الريف).

- بلغت نسبة الأسر التى يستخدم أى من أحد أفرادها الإنترنت من أى مكان لإجمالى الجمهورية 46.2% (54% فى الحضر مقابل 40.2% فى الريف).



ووفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2016

- بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالى السكان (15 سنة فأكثر)28.9 مليون نسمة بنسبة 46.2% (21.9 مليون نسمة من الذكور ، 7 مليون نسمة من الإناث) ويبلغ معدل مساهمة المرأة فى قوة العمل 22.9%.

- بلغ معدل البطالة الإجمالى 12.5%، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 23.6% مقابل 8.9% بين الذكور.

-بلغت نسبة الأمية لإجمالى الجمهورية بين الأفراد (10 سنوات فأكثر) 20.1% (26% للإناث مقابل 14.4% للذكور).



ووفقاً لبيانات المسح الديموجرافى الصحى لعامى 2008 و 2014



- ارتفع معدل الخصوبة الإجمالى من 3 طفل لكل سيدة عام 2008 إلى 3.5 طفل لكل سيدة عام2014.

- انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 24.5 طفل لكل ألف مولود حى عام 2008 إلى 22 طفل لكل ألف مولود حى عام 2014، مما يشير إلى تحسن الخدمات الصحية وتوفير التطعيمات اللازمة وزيادة وعى الأمهات بأهمية العناية بصحة أطفالهن وخاصة بعد وصول الخدمات إليهن فى المناطق الأكثر فقراً.

-انخفضت نسبة الاستخدام الحالى لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات المتزوجات فى الفئة العمرية "15- 49" سنة من 60.3% عام 2008 إلى 58.5 % عام 2014.