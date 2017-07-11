الدولار يستقر في البنوك.. والمصرف المتحد والقاهرة يسجلان أقل أسعار

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شهدت أسعار الدولار إنخفاض نسبي فى البنوك المحلية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2017، بينما سجل في البنك المركزي المصري نحو 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر في بنك أبو ظبي الإسلامى ليسجل نحو 17.88 جنيه للشراء و 17.98 جنيه للبيع، وفى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، والإتش إس بي سي سجل نحو 17.86 جنيه للشراء و 17.98 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعرًا أقل فى البنك العربي والمصرف المتحد، وبنك القاهرة بنحو 17.80 جنيه للشراء و 17.90 جنيه للبيع.

وعن باقي البنوك فقد سجل بالبنك المصري الخليجى نحو 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي سجل نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك بلوم سجل نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك عودة سجل نحو 17.85 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس"، وبنك المشرق، وبنك قناة السويس سجل نحو 17.85 للشراء، و 17.95 للبيع.

فيما سجل الدولار ببنك كريدي أجريكول نحو 17.83 للشراء، و17.93 للبيع، والبنك الزراعى المصري سجل نحو 17.82 للشراء، و 17.92 للبيع، وبنك البركة سجل نحو 17.82 للشراء، و 17.92 للبيع.

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متوسط سعر العملات الأجنبية اليوم:

وعلى صعيد باقي العملات الأجنبية فقد شهدت تحرك ملحوظ نحو الإنخفاض ليسجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.25 للشراء و20.54 للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 22.90 للشراء و23.5 للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري 18.00 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

متوسط سعر العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم:

أما العملات العربية فقد شهدت إستقرار ملحوظ فى الأسعار ليسجل الريال السعودي نحو 4.5 للشراء، و4.7 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 59.15 للشراء و59.50 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 46.40 للشراء و47.00 للبيع. أما السوق السوداء فقد تراجع بها سعر الدولار لما يقرب من 40 قرشا اليوم ليسجل متوسطه نحو 17.85 للشراء و18.00 جنيه للبيع.