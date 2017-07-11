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فيديو| «القابضة للمياه»: «أسعار الفواتير هتقل مش هتزيد»

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فيديو| «القابضة للمياه»: «أسعار الفواتير هتقل مش هتزيد» فيديو| «القابضة للمياه»: «أسعار الفواتير هتقل مش هتزيد»

التحرير

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نفى العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، الأخبار المتداولة عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة لاستهلاك المياه اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وقال الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "لا يوجد أي موافقة رسمية من مجلس الوزراء على أي قرار يخص رفع المياه"، موضحا أن لديهم خطة لتوصيل سعر التكلفة لسعر البيع للمواطن، فالدولة كانت تدعم كل متر مياه وكل متر صرف.

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وتابع: "حتى لو تم رفع الأسعار الفواتير هتقل مش هتزيد إلا في الاستهلاك العالي، وسيتم الحساب على أول 10 أمتار من المياه وأي متر تاني في الشريحة التانية هايكون الحساب عليه بمفرده، يعني لو المواطن بيستهلك 11 أو 12 متر الفاتورة هتقل مش هتزيد، لكن لو دخلت في 16 و17 مترا هتلاقي الفاتورة بتزيد بنسبة 50 قرشًا أو جنيه فقط".

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التحرير

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