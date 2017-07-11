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مرصد الإفتاء: الفلبين وأفغانستان أبرز معاقل "داعش" القادمة بعد هزيمته في الموصل

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء: الفلبين وأفغانستان أبرز معاقل "داعش" القادمة بعد هزيمته في الموصل

11:30 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتب- محمود مصطفى:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في معاقله بالرقة والموصل، وخسائره المتزايدة بليبيا، يفتح الباب لاتجاه التنظيم السري واستغلاله علاقاته المترامية والمتعددة الأطراف، للتركيز على إنهاك الدول والمجتمعات بسيل من العمليات الإرهابية التي تتفق واستراتيجيته في النكاية والإنهاك.

وأضاف المرصد، في تقرير جديد أصدره الثلاثاء، أن ما يساعد التنظيم على هذا الأمر هو امتلاكه للكوادر الفنية والتقنية ذات الكفاءة العالية في مجال استخدام التكنولوجيا والإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل الأكثر استخدامًا من قِبل التنظيم لتجنيد العناصر والخلايا النائمة والإعداد والتوجيه لعمليات إرهابية في مناطق مختلفة تحقق للتنظيم عنصر الردع وتُوقِع الإنهاكَ بصفوف الدول المستهدفة وقواتها.

وأضاف المرصد أن تنظيم داعش الإرهابي تمتلك عناصره تقنيات حديثة تسهم في القيام بالعمليات الإرهابية وتصنيع المتفجرات والتخفي من السلطات والجهات الأمنية، واستخدام الأموال المشفرة الحديثة في شراء الأسلحة والمعدات المطلوبة، وتنفيذ العمليات والأهداف التي يعلن عنها التنظيم بشكل مستمر عبر إصداراته المتنوعة، ما يؤكد أن التنظيم قد استعد بشكل كبير لخسارته في معاقله واضطراره إلى العودة إلى التخفي والعمل في الظلام.

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مصراوي Masrawy

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