رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة الإفريقية- الأمريكية وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق توماس وولد هوسر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، وبيتر بودي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والوفد المرافق لهما الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني الليبي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتسوية الأزمة الليبية من خلال إجراءات عملية لإنهاء حالة الإنسداد السياسى في ليبيا، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة مع الالتزام الكامل بالثوابت الوطنية الليبية التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من التطرف والإرهاب.

وأكد الفريق محمود حجازي، حرص مصر على دعم العملية السياسية من خلال الحوار الوطنى الليبي، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا لاستكمال بناء هيكل الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وثمن قائد القيادة الإفريقية الأمريكية والسفير الأمريكي لدى ليبيا الدور المحوري لمصر لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً توافق الرؤى مع الجهود المصرية الداعمة للحوار والتوافق الليبي لخلق مناخ سياسى يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.