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هل يستقدم اتحاد الكرة حكما أجنبيا لإدارة الكلاسيكو؟

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هل يستقدم اتحاد الكرة حكما أجنبيا لإدارة الكلاسيكو؟ هل يستقدم اتحاد الكرة حكما أجنبيا لإدارة الكلاسيكو؟

التحرير

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يلتقي الأهلي والزمالك يوم 17 يوليو الجاري، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، بعد أن حسم المارد الأحمر، درع المسابقة في الموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي. 

ويرغب عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اتحاد الكرة، في تعيين حكام محليين لإدارة لقاء القمة، في الوقت الذي طالب فيه أبو ريدة بتعيين حكام أجانب، تجنبًا للأزمات.

وفيما يلي نرصد الأسباب التي تدعم مجلس الجبلاية، في اختيار طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة.
 
المساواة بين الطرفين

اختار اتحاد الكرة، الحكم المجري فيكتور كاساي لإدارة قمة الدور الأول، التي جمعت بينهما في ديسمبر الماضي.

وانتهت المباراة وقتها بفوز أصحاب الرداء الأحمر 2-0.

ويدعم اختيار طاقم أجنبي لقمة الدور الثاني، مبدأ المساواة بين الطرفين في مسألة اختيار الحكام.

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عرض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على مرتضى منصور، رئيس نادي ، فكرة الاستعانة بحكام محليين، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وطلب رئيس نادي الزمالك، من مجلس الجبلاية، تعيين حكام أجانب للقاء القمة الذي يجمع الطرفين.

أزمة جريشة

لا تزال الأزمة قائمة بين نادي الزمالك ولجنة الحكام، على خلفية عدم احتساب الحكم الدولي جهاد جريشة ضربة جزاء لصالح فريق الزمالك في مباراته أمام المقاصة، على الرغم من لمس اللاعب الكرة بيده.

وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وانسحب الزمالك من مباراة الدور الثاني، ووصلت الأمور إلى المحاكم القضائية، حيث نجح مجلس الأبيض في الحصول على حكم بإعادة المباراة.

وكان اتحاد كرة القدم، قد اعتمد من قبل، خسارة فريق الزمالك 0-2 من نظيره مصر المقاصة، إثر انسحاب الأبيض، كما تم تغريمه 200 ألف جنيه، وإصدار قرار بخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية المسابقة.

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التحرير

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