ننشر درجات الحرارة التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 38

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأربعاء، الطقس المائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة- في بيان لها- أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، و الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أنها تتغير من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى- العظمى

القاهرة 26 38

الإسكندرية 22 31

مطروح 22 30

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 39

العريش 23 34

نخل 24 38

طابا 22 38

الطور 26 36

مرسى علم 30 36

الغردقة 30 38

شرم الشيخ 32 40

رفح 22 33

كاترين 23 34

سيوة 22 39

المنيا 24 39

الفيوم 25 40

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 25 40

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 25 40

سوهاج 28 41

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

شلاتين 28 41

حلايب 29 38

الوادى الجديد 26 43

قنا 28 44

نويبع 29 40

السلوم 20 30