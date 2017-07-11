جامعة القاهرة تنظم برنامجًا لتدريب الإداريين على مناهضة التحرش

كتب- محمد قاسم:

افتتحت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أولى الدورات التدريبية لتوعية الإداريين بمختلف إدارات الجامعة والإدارة المركزية بالإطر الاجتماعىة والقانونية لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة ودور الجامعة في هذا الإطار، وذلك بحضور يسري إبراهيم، أمين عام الجامعة ومسئولو الوحدة.

وتقام الدورات التي تنظمها وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة لأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة، بقاعة الندوات بمبني التعليم المفتوح بالجامعة، يوم الاثنين من الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر، وذلك خلال الفترة من 10 يوليو الجارى وحتى 27 سبتمبر المقبل.

يتضمن برنامج الدورات، حلقات نقاشية ومحاضرات يتحدث فيها مسئولون من وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، من بينهم الدكتورة مها السعيد مدير الوحدة، والدكتورة غادة على نائب مدير الوحدة، إلى جانب الدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق الذى يحاضر حول الإطر القانونىة لمواجهة التحرش والعنف ضد المرأة.

كما يتم عرض مواد إعلامية وتوعوية للإداريين حول مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة. وتأتى هذه الدورات فى إطار أنشطة الوحدة فى المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، للتعريف بأساليب مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة تحت شعار "جامعة آمنة للجميع" والذي أطلقته الوحدة برعاية رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار.

يشار إلى أن وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن الوحدة اختارت لها رسالة تستهدف شباب الجامعة بنشر المعرفة بينهم حول المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمناً للجميع من خلال مجموعة من الأنشطة التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقالت الدكتورة مها السعيد، أن نتائج الإختبارالبعدى التى اجريت في الدورة الأولى للإداريين بالجامعة أظهرت تغير في المفاهيم والسلوكيات نحو الأفضل.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة غادة علي أن وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة تشارك في فعاليات معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها بمحاضرة في كل فوج من الأفواج الستة لتوعية الطلاب ضد التحرش وكيفية مواجهته، وذلك في إطار برنامج تقوم به الوحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.