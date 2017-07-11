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الهند تشهد 60% من حوادث السيلفي حول العالم.. هذه آخرها

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مصراوي Masrawy

الهند تشهد 60% من السيلفي حول العالم.. هذه آخرها

08:00 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

الهند تشهد 60% من حوادث السيلفي حول العالم.. هذه آخرها

60% من حوادث "السليفي" تقع في الهند.. هذه آخرها

 

كشفت دراسة أجرتها جامعة "كارنيجى مليون" أن الهند استحوذت على نسبة 60% من حوادث السيلفي في العالم، وآخر هذه الحوادث كانت غرق وابتلاع المياه لمجموعة من الهنود كانوا عل متن قارب بسبب انشغالهم بالتقاط صور السيلفي.

أعلنت الشرطة الهندية، الاثنين، مقتل ثلاث رجال على الأقل، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن غرق خمسة آخرين، بعد انقلاب قاربهم في أحد الأنهار بوسط الهند، أثناء قيامهم بالتقاط صور سيلفي وتصوير مقاطع لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث مساء الأحد، أثناء خروج مجموعة من 10 رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما، في قارب للصيد بنهر فينا القريب من مدينة ناجبور.

وقال تشانراشيخار باهادور، قائد شرطة المنطقة، إن قائد القارب أنقذ اثنين من الرجال، كما تم انتشال ثلاث جثث بعد ظهر اليوم الاثنين. وأوضح باهادور: "توصلنا أثناء التحقيقات الأولية إلى أن المجموعة كانت مشغولة بتصوير مقاطع الفيديو، والتقاط صور السيلفي على متن القارب".

وأضاف: "يقول الناجون إن القارب فقد توازنه وانقلب عندما انتقل عدد من الرجال إلى أحد جانبيه، للوقوف لالتقاط صور سيلفي أو تصوير مقطع فيديو". وقال إن "الرجال كانوا قد نشروا مقطع فيديو على موقع (فيسبوك) قبل دقائق من انقلاب القارب".

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن الغواصين وأفراد من قوة التعامل مع الكوارث المحلية، يواصلون البحث عن ناجين من ركاب القارب.

ويشار إلى أن الهند لديها أعلى معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، بحسب بحث جديد تم إعداده. وكشفت دراسة أجرتها جامعة "كارنيجى مليون" أن الهند استحوذت على نسبة 60% من حوادث السيلفى في العالم التي بلغ عددها 127 حادثا في الفترة بين مارس 2014 وسبتمبر 2016.

وفى العام الماضي، أقامت الشرطة الهندية "مناطق حظر سيلفي" بعد غرق طالبة جامعية في البحر بينما كانت مشغولة بالتقاط صورة"سيلفى" لنفسها.

هذا المحتوى من

DW-world

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