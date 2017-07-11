قيمة صفقات مانشستر يونايتد في أخر 4 أعوام أكثر مما أنفقه فيرجسون في 27 سنة

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بات مانشستر يونايتد أكثر الأندية إنفاقًا للأموال من أجل إبرام الصفقات، فعلى الرغم من ظن البعض أن مانشستر سيتي هو أكثر الأندية صرفًا للأموال، إلا أن تعاقد اليونايتد مؤخرًا مع روميلو لوكاكو مقابل 75 مليون إسترليني جعل من الشياطين الحمر الأكثر إنفاقًا للأموال في البريميرليج.

ولعل السبب وراء هذا الأمر هو بحث مانشستر يونايتد عن استعادة الأمجاد التي تحققت في عهد المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، فمنذ عام 2013 أنفق اليونايتد 587,6 مليون جنيه إسترليني على إبرام الصفقات.

والمثير في الأمر أن الأموال التي أنفقها مانشستر يونايتد في غضون 4 أعوام، أكثر من كل الأموال التي أنفقها السير أليكس فيرجسون في حقبته مع الفريق التي امتدت لنحو 27 عامًا.

فمنذ عام 1986 وحى 2013، تعاقد فيرجسون من 99 لاعب مقابل 456,5 مليون جنيه إسترليني، بينما تعاقد مانشستر في أخر 4 أعوام مع 19 لاعب فقط مقابل 587,6 مليون إسترليني.

والغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من النفقات القليلة التي أنفقها السير أليكس فيرجسون على الفريق، إلا أن مانشستر يونايتد نافس بقوة في كل موسم على لقب الدوري الإنجليزي معه، على عكس ما حدث مع كل من ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو الذين ابتعدوا تمامًا عن المنافسة على لقب البريميرليج.

واللافت للنظر أن مانتشسر يونايتد أبرم في أخر 4 أعوام أغلى 3 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد شراء بول بوجبا من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 89 مليون إسترليني، ومؤخرًا روميلو لوكاكو من إيفرتون مقابل 75 مليون إسترليني إلى جانب أنخيل دي ماريا في عام 2014 مقابل 59,1 مليون إسترليني.

ونستعرض فيما يلي الصفقات التي أبرمها مانشستر يونايتد بعد حقبة فيرجسون كالأتي:

- موسم 2013- 2014

خوان ماتا مقابل 37,1 مليون إسترليني

مروان فيلايني مقابل 27,5 مليون إسترليني

- موسم 2014- 2015

أنخيل دي ماريا مقابل 59,7 مليون إسترليني

لوك شاو مقابل 30 مليون إسترليني

أندير هيريرا مقابل 29 مليون إسترليني

ماركوس روخو مقابل 16 مليون إسترليني

دالي بليند مقابل 13,8 مليون إسترليني

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- موسم 2015- 2016

أنتوني مارسيال مقابل 36 مليون إسترليني

مورجان شنايدرلين مقابل 24 مليون إسترليني

ممفيس ديباي مقابل 31 مليون إسترليني

ماتيو دارميان مقابل 12,7 مليون إسترليني

باستيان شفاينيشتيجر مقابل 14,5 مليون إسترليني

- موسم 2016- 2017

بول بوجبا مقابل 89 مليون إسترليني

هنريك مخيتاريان مقابل 26,3 مليون إسترليني

إيريك بايلي مقابل 30 مليون إسترليني

زلاتان إبراهيموفيتش بالمجان

- موسم 2017- 2018

فيكتور ليندلوف مقابل 30 مليون إسترليني

روميلو لوكاكو مقابل 75 مليون إسترليني