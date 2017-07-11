دراسة إنشاء مجمع صناعي وزراعي على مساحة 10 آلاف فدان بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدراة مجموعة شركات "الكان" الاستثمارية، ووفد مرافق له، لمناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة، لدراسة إنشاء مجمع صناعي وزراعي بأسوان على مساحة 10 آلاف فدان.

ويضم المجمع الزراعي، المزمع إنشاؤه، تنفيذ مشروع لزراعة النباتات الطبية وإنشاء معمل تحاليل وأبحاث علمية بالإضافة إلى إنشاء مصنع للمستخلصات والمركزات الدوائية الطبيعية.

حضر اللقاء كلًا من مديري التخطيط العمراني والري والزراعة والاستثمار، بجانب مسئول فرع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأسوان

وخلال اللقاء أكد اللواء مجدي حجازي، حرص المحافظة المستمر واستعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المطلوبة لأي مستثمر جاد يسعى لاستغلال المقومات الاستثمارية المختلفة التي تتمتع بها المحافظة في مختلف المجالات.

ووجه حجازي، المسئولين بإعداد خطاب فوري موجه لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لضرورة التنسيق والتعاون مع مسئولي شركات "ألكان"، وإمدادهم بكافة المعلومات والدراسات والأبحاث المتاحة عن منطقتي وادي الكوبانية، ووادي غرب كوم أمبو والمقومات الاستثمارية بها، وطالب مدير التخطيط العمراني بضرورة إعداد وتوفير ملف كامل لشركات "ألكان" عن فرص الاستثمار التي تتمتع بها المحافظة في مختلف المجالات.

وأوضح خالد نصير اختيار أسوان لتنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بها، نظرًا لموقعها المتميز وجوها الصافي وهوائها ومياهها النقية، التي تعتبر بيئة مناسبة جدًا لزراعة النباتات الطبية، واستخلاصها لتستخدم في إنتاج الكثير من الأدوية الطبيعة والمنتجات الطبية، مشيرًا بأن هذا المجمع الصناعي والزراعي الكبير سوف يساهم في إحداث نقلة نوعية هائلة لأسوان لتكون أحد أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى الجمهورية.