«غرفة التطوير العقارى» تُخلي مسئوليتها من ارتفاع أسعار المشروعات

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قالت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنها ليست مسئولة عن تحديد أسعار المشروعات التى تطورها الشركات العقارية أو نسب الزيادات التى تضيفها لقيم وحداتها.

وأوضح المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات في أسعار الوحدات العقارية حق أصيل للشركات المطورة وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك، مشيراً إلى أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر الخاصة بالتكلفة وتختلف من مشروع لآخر وتحددها كل شركة وفقًا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب.

وكانت أزمة أثيرت بين عدد من الشركات وعملاء على خلفية أنباء بأن غرفة التطوير العقاري هي التي تحدد نسب الزيادة في أسعار المشروعات العقارية، وهو ما تسبب في حدوث أزمة بين المطوريين وغرفة التطوير العقاري.

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وشدد على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقاري وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقاري، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الإستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع.