أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«غرفة التطوير العقارى» تُخلي مسئوليتها من ارتفاع أسعار المشروعات

Google+ Print
«غرفة التطوير العقارى» تُخلي مسئوليتها من ارتفاع أسعار المشروعات «غرفة التطوير العقارى» تُخلي مسئوليتها من ارتفاع أسعار المشروعات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنها ليست مسئولة عن تحديد المشروعات التى تطورها الشركات العقارية أو نسب الزيادات التى تضيفها لقيم وحداتها.

وأوضح المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات في أسعار الوحدات العقارية حق أصيل للشركات المطورة وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك، مشيراً إلى أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر الخاصة بالتكلفة وتختلف من مشروع لآخر وتحددها كل شركة وفقًا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب.

وكانت أزمة أثيرت بين عدد من الشركات وعملاء على خلفية أنباء بأن غرفة التطوير العقاري هي التي تحدد نسب الزيادة في أسعار المشروعات العقارية، وهو ما تسبب في حدوث أزمة بين المطوريين وغرفة التطوير العقاري.

شاهد أيضا

وشدد على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقاري وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقاري، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الإستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017