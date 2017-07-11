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الأمم المتحدة: قرابة 150 ألف أفغاني نزحوا جراء الصراع هذا العام

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: قرابة 150 ألف أفغاني نزحوا جراء الصراع هذا العام

10:42 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

الأمم المتحدة: قرابة 150 ألف أفغاني نزحوا جراء الصراع هذا العام

كابول - (د ب أ):

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الصراع الدائر في أفغانستان أجبر نحو 150 ألف شخص على مغادرة منازلهم حتى الآن هذا العام.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ، فإن إجمالي 146400 شخصا قد نزحوا حتى الآن هذا العام ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن 196112 شخصا قد نزحوا في أفغانستان العام الماضي حتى منتصف يوليو فقط.

وتم تسجيل النزوح القسري في معظم مناطق أفغانستان ، ولكن الأغلبية سجلت في شمال البلاد ، حيث تم تسجيل 43% من حالات النزوح الداخلي.

ومن المرجح أن تزيد هذه الأعداد . ووفقا لتقارير لم يتم التحقق منها حتى الآن ، فإن 14 ألف شخص قد نزحوا في إقليم قندوز خلال الأسبوع الماضي فحسب ، وذلك بسبب القتال الذي لا يتوقف بين القوات الأفغانية والمتمردين في مناطق تحيط بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم ، حسبما أفاد التقرير.

وفر أكثر من 660600 مدنيا من ديارهم خلال العام الماضي بالكامل.

وفي بداية العام الجاري ، توقعت الأمم المتحدة نزوح 450 ألف شخص آخرين داخل أفغانستان بحلول نهاية هذا العام .

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مصراوي Masrawy

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