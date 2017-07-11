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مطار القاهرة: نصف مليون معتمر استخدموا الصالة الموسمية

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: نصف مليون معتمر استخدموا الصالة الموسمية

10:22 ص الثلاثاء 11 يوليه 2017

مطار القاهرة: نصف مليون معتمر استخدموا الصالة الموسمية

معتمرين

كتب - طه عبيد

انتهي موسم العمرة بمطار القاهرة الدولي مساء أمس الاثنين، وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الحري أن إجمالي الإحصائيات داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة وصل 489 الف و 875 راكبا علي 2932 رحلة جوية، استخدموا الصالة منذ بدء موسم العمرة في 28 من مارس الماضي وحتي انتهاءه مساء أمس الاثنين، وأضافت المصادر أنه بدأ إعداد الصالة لموسم الحج والذي يبدا خلال الأيام القليلة القادمة .

وقالت المصادر، في بيان صحفي الثلاثاء، إن الصالة شهدت مغادرة 141 الف و 339 راكبا الي مطار جده الدولي، على 989 رحلة جوية، فضلا عن مغادرة 85 الف و 612 راكبا الي مطار المدينة المنورة علي متن 544 رحلة جوية ، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين غادروا عبر الصالة الي 226 الف و948 راكبا علي 1533رحلة جوية لشركة للطيران .

وأضافت المصادر أن الصالة استقبلت 174 الف و 421 راكبا ، علي 901 رحلة جوية من مطار جده الدولي ، فضلا عن وصول 88 الف و 506 راكبا من مطار المدينة المنورة ، علي 498 رحلة جوية ، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين أنهوا إجراءات وصولهم عبر الصالة الي 262 الف و 927 راكبا، علي متن 1399 رحلة جوية .

وأضافت المصادر أن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة كلف أشرف الحاوي مدير الصالة الموسمية، ونائبه محمد عسكر، ببدء الإعداد لموسم الحج، والتنسيق مع كافة الجهات العاملة للصالة لحل اي مشاكل حدثت خلال موسم العمرة ، وذلك حتي لا تتكرر خلال موسم الحج .

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