الأزمات تطارد «ويمبلدون».. والحشرات تزعج اللاعبين

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واجهت بطولة ويمبلدون للتنس، مشكلة غير متوقعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بعدما غزت الحشرات الطائرة نادي عموم إنجلترا.

وكانت البطولة قد تعرضت لانتقادات عديدة، نظرًا لسوء أرضية الملاعب العشبية، التي تسببت في العديد من الإصابات، فضلا عن شعور آخرين بخطورتها عليهم.

وانزعج اللاعبون والحكام والجماهير من هجوم الحشرات، حتى إن الكرواتية دونا فيكيتش، قد طلبت مبيدا حشريا أثناء الراحة خلال مباراة الدور الثاني ضد جوهانا كونتا في الملعب الرئيسي.

واضطر لاعبون لم يكونوا مستعدين لهذا الموقف مثل فيكيتش، لإبعاد الحشرات باستخدام المضارب، لكن بدون نجاح كبير.

وقال جو ويلفريد تسونجا المصنف 12 بعد فوزه في الدور الثاني على الإيطالي سيموني بوليلي "كان هذا غريبا، كان هناك ذباب".

وأضاف اللاعب الفرنسي "كانت الحشرات على أنفي وعلى أذني".

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وردا على سؤال حول ما إذا تسببت الحشرات في تشتيت تركيزه أجاب "كان أمرا استثنائيا".

وواجه الأمريكي سام كويري مشكلة مشابهة في الملعب 18، عندما هزم نيكولوز باسيلاشفيلي في 4 مجموعات.

وقال "كنت على وشك التوقف عن اللعب، لأنها كانت تهاجمني في وجهي عند محاولة تسديد الكرات في كل الأنحاء".

وأضاف "خسرت مجموعة عندما هجمت الحشرات، وإذا فزت بها فلربما ما كانت أزعجتني بهذا القدر".

وعندما نال الإرهاق من الحشرات، انتقلت إلى أرضية الملاعب وشكلت غيوما سوداء فوق عشب ويمبلدون الشهير.